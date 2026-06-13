12日午後、関東各地でゲリラ雷雨が発生し、大荒れの天気となりました。土曜日も、関東から北海道にかけて突然の雷雨に見舞われるおそれがあり、注意が必要です。【CGを見る】13日 全国の発雷確率関東でゲリラ雷雨 大量のひょうも 13日も天気急変のおそれ12日、午後になって、関東各地で天気が急変。視界がかすむほどの大雨となり、道路には瞬く間に水たまりが…記者「午後2時半の横浜赤レンガ倉庫です。突然の雨と風によ