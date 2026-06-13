対局も普及も全力投球の愛知の熱血男児が、将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に挑む！中部トライキングスの柵木幹太五段（28）の素顔に、チームメイトたちが迫った。【映像】服部七段との練習対局（実際の映像）今回のチームメイトは全員が中部出身。和気あいあいとした控室で話題になったのは、柵木五段の愛称だ。現在、棋聖のタイトル挑戦中でもある若手強豪・服部慎一郎七段（26）が「世代が