MATCH 04グループD第1戦2026年6月13日 10:00キックオフ（会場：ロサンゼルス・スタジアム)アメリカ 4-1 パラグアイメキシコ、カナダと共に開催国であるアメリカがついに初戦を迎えた。対戦相手は南米の強豪パラグアイ。2010年の南アフリカW杯でベスト8入りを果たして以降、3大会連続で出場を逃していたが、アルファロ監督の下、堅守を武器に帰ってきた。バログンやプリシッチら豪華攻撃陣を誇るアメリカは両WBが幅をとり、後ろか