◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）最終組が前半を終了。単独首位で出た桑木志帆（大和ハウス工業）は１バーディー、１ボギーで回り、通算１５アンダー。１０番までに５つ伸ばしている永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）とトップに並んで折り返した。鶴岡果恋（明治安田）と荒木優奈（Ｓｋｙ）が１１アンダーで、４打差の３位につけている。