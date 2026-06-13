女優の橋本愛が１３日、都内で主演映画「祝山」（武田真悟監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。加門七海氏による同名小説が原作。橋本は一度足を踏み入れると戻れなくなる土地に入ってしまうホラー作家・鹿角南を演じた。１２日に公開を迎え「珍しくドキドキしています」と吐露。「撮影したのが昨年の１１月とかで半年くらいしかたってなくて、できたてほやほやの状態で届けられるのがうれしい。どんな風に届くのか楽し