◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子のプレーオフが行われ、ＳＣ軽井沢クが同１位の北海道銀行に８―５で勝利し、１４日の決勝に進出した。２次リーグ（ｌ）を２位で通過。その２次Ｌで全勝対決で敗れた北海道銀行に雪辱しての２年ぶりの決勝の舞台だが、キーマンは今季から新加入した１７歳のリード川田亜衣だ。冬季競技とは縁遠い熊本市出身。１８年の平昌五輪で銀メダル獲得した