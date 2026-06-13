◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ａ２―０Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―ＢＪリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）は、Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの選手