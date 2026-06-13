５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみがプライベートショットを公開した。１３日までに自身のインスタグラムで「紫陽花（アジサイ）」とつづり、アジサイの前で笑顔を見せるショットをアップ。花柄のノースリーブに白のロングスカートを合わせた夏らしいコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「薄紫の紫陽花が似合いすぎてる！」「美しい！」「天使だよ」「どっちも