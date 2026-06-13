女優の橋本愛が１３日、都内で主演映画「祝山」（武田真悟監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。加門七海氏による同名小説が原作。橋本は一度足を踏み入れると戻れなくなる土地に入ってしまうホラー作家・鹿角南を演じた。撮影について「すごい和やかでした。作風と真逆でキャピキャピした感じでいました」と回想。「予算が潤沢な現場ではなかったので、毎日のご飯を（ケータリングではなく）スタッフさんが買ってきてく