ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月２６日（金）～２９日（月）に中京大学・豊田キャンパス（愛知県）で実施される「第１回ＴＩＤユースキャンプ（高校日本代表候補合宿）」に参加するメンバー５０人を発表しました。 ＴＩＤユースキャンプは、日本のラグビー界にとって将来有望な選手の発掘を進めているＪＲＦＵが、高校年代（１６歳～１８歳）の人材発掘と