俳優のピエール瀧が13日、都内で行われた映画『NEW GROUP』公開記念舞台あいさつに登壇。軽快で妙に心地良いリズムに乗せて、“集団”とは何かを説いていく謎の校長を怪演しているピエールだが、下津優太監督の言葉に苦笑する一幕があった。【全身ショット】ひざ丈ミニワンピで笑顔を振りまいた山田杏奈同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務め