フラワーパーク「とっとり花回廊」で始まった「ゆり＆アジサイまつり」＝13日午前、鳥取県南部町鳥取県南部町の県立フラワーパーク「とっとり花回廊」で13日、「ゆり＆アジサイまつり」が始まった。約80種、計8万本のユリが見頃になり、梅雨の晴れ間に鮮やかな景色が広がり来場者を楽しませている。7月5日まで。今年からユリの香りと千個の風鈴で「癒やしの空間」を演出した全長50メートルのロードが新たにお目見え。「秘密の