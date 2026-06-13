サッカー日本代表ＭＦ堂安律が身につけているネックレスに注目が集まっている。日本時間１５日にオランダとの１次リーグＦ組初戦を控える日本代表。背番号「１０」を背負う堂安は、ナッシュビルからダラスへ移動する際に「ＲＩＴＳＵ☆ＤＯＡＮ」の文字があしらわれたネックレスを身につけて登場した。堂安のネックレスにＳＮＳ上では「自らの名前を堂々と掲げるそのスタイルに、絶対的な自信と覚悟が感じられる」「自分