過去の温度のデータ分析によって可視化した北大西洋の「冷たい斑点」/NASA Scientific Visualization Studio/Goddard Space Flight Center via CNN Newsource（CNN）グリーンランドとアイスランドの南に位置する北大西洋の広範な海域で、非常に奇妙な現象が起きている。他の海洋の大部分が温暖化する一方、当該の海域は逆に低温化している。新たな研究はこの謎に対する答えを提示すると共に、それが不吉な兆候だと指摘。気候変動に