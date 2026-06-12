関税を武器に企業へ米国投資を迫るトランプ政権。その象徴となったのが、日本製鉄によるUSスチールへの巨額投資だった。しかし、合意の中身を見ると、米政府が重要経営事項に拒否権を持つ「黄金株」が盛り込まれていた。2兆円超を投じながら、日本製鉄はなぜこうした妥協を強いられたのか。※本稿は、記者団の読売新聞アメリカ総局『強権国家アメリカ「トランプ革命」の衝撃』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。斜