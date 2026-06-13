夏のボーナスシーズンを前に、額面100万円のボーナスでも十分うれしいけれど、100万円が通帳に振り込まれたらもっとうれしいですよね。 ボーナスは給与と同様に、社会保険料や所得税が引かれます。さらに、額面が大きくなるほど引かれる金額も増える仕組みになっています。では、手取り100万円を実現するには、額面はいくら必要なのでしょうか。 本記事では、手取り100万円に必要な額面の目