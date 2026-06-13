スマートフォンについては、「スマホなんて連絡が取れれば十分」と考える人もいれば、「毎日使うものだから、多少高くても良いものを使いたい」と考える人もいます。スマホの中でも人気のiPhoneですが、最近は価格上昇もあり、「5万円のAndroidで十分」と感じる人もいるでしょう。 本記事では、iPhoneとAndroidの価格差や、長期的なコスト、iPhoneが高い理由などを整理しながら、どのように判断すべきかを解説します