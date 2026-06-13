50代となると自分の健康面も気になり始めるほか、「もし夫に万一のことがあったら」と考える女性も少なくないのではないでしょうか。 同級生が亡くなった、近所のご主人が50代なのに亡くなったなど、身近なところで「万一」の話を聞くようになります。 50歳専業主婦のAさんも、55歳の夫の万一のことを考えるようになったと言います。とは言え、Aさんの夫の年収は1200万円あり、Aさんは「高年収だから遺族年金で十分暮らせる