雲辺寺 四国霊場第66番札所の雲辺寺（徳島県三好市）が、境内のあじさいが見頃になるのに合わせて和紙が香る御朱印を2種類販売します。 一つは、あじさいを連想させる瑞々しい香りがする「amamoto」で、2026年6月15日から30日まで販売します。もう一つは、初夏の朝露を纏う華やかな香りがする「suzukaze」で、７月1日から15日まで販売します。 和紙は、お香の製造販売などを行うさぬき市の会社が、平安時代にチョウジで