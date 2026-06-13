前日の試合で左膝の炎症のため途中交代したドジャース・大谷翔平（31）が日本時間13日のホワイトソックス戦のスタメンを外れた。【もっと読む】米国内調査結果で驚きの結果…Ｗ杯期間中の主役はメッシでもC・ロナウドでもなく大谷翔平だった！試合前、報道陣に対応したデーブ・ロバーツ監督は「彼はMRI検査を受けたが、異常は見つからなかった。普通の消耗だと思う。最初はハムストリングの問題と考えていたが、膝のようだ」と