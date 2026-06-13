女優の橋本愛（30）が13日、都内で主演映画「祝山」（監督武田真悟）の公開を記念した舞台あいさつに出席した。作家の加門七海氏（64）が自身の体験をもとに執筆した同名小説を原作。人が足を踏み入れてはならない場所にまつわる禁忌の記憶と、そこに触れた者の逃れがたい運命を描く。橋本は、10年ぶりのホラー映画出演で、ホラー小説家・鹿角南を演じている。真っ直ぐな瞳で観客を見つめた橋本は「皆さんにお話ししたいな