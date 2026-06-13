歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。14日（日本時間15日）にFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で初戦を迎える日本代表について「ベスト8は固いような気がする」と語る場面があった。番組中盤、開幕したサッカーW杯に話が及ぶ中、MF遠藤航（33＝リバプール）がケガでチームを離脱し、代表引退も発表したことに