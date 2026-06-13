「ネウボラ」制度の理念を取り入れた支援のイメージ妊娠期から出産、子育てまで全ての妊産婦と家族をサポートするフィンランドの「ネウボラ」制度を国内で広げようと国会議員の有志約30人が議員連盟を設立した。妊産婦は孤立しがちでうつにつながると懸念される。不安や悩みを解消するため、切れ目なく寄り添うネウボラのような「伴走型支援」の全国展開を政府に求めている。政府は対応を慎重に検討する。ネウボラは現地語で「