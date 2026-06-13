定番に加えて外国人が驚く一品やソウルフードも―。サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会を共催する米国とメキシコ、カナダのスタジアムでは、さまざまな特色ある食事が提供されている。「食べなきゃ損」。地元民が「熱狂のお供」として外国から観戦に訪れるサッカーファンに勧める一品とは。「ホットドッグは典型的なスタジアム食。だけど、これを口にするのは初めてだ」。5月、米西部カリフォルニア州カーソン。