数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、ピーナッツクラブの「モンチッチ FLAT COIN CASE」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。「モンチッチ FLAT COIN CASE」が見逃せない！ピーナッツクラブから2026年6月に発売される「モンチッチ FLAT C