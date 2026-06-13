国際バスケットボール連盟（FIBA）は6月12日、北京市が2026年から2028年までの「FIBA インターコンチネンタルカップ」の開催権を獲得したと正式に発表しました。2019年のFIBAバスケットボールワールドカップ以来、世界トップクラスのバスケットボール大会が再び北京で開催されることになります。FIBAインターコンチネンタルカップはFIBAが主催する、世界各地域を代表するクラブチームが一堂に会する選手権であり、世界のクラブチー