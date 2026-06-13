ロッテは13日、6月28日のソフトバンク戦で声優の薮島朱音さんと大熊和奏さんが来場し、試合前にトークショーを実施することになったと発表した。同日は「ラブライブ！シリーズ」とのコラボ試合を開催。パ・リーグ6球団と「ラブライブ！シリーズ」によるコラボレーションの一環として、当日は『ラブライブ！スーパースター!!』（Liella!）より、米女メイ役の薮島朱音さん、若菜四季役の大熊和奏さんが来場する。当日は試合前