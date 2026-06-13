現地６月12日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、マウリシオ・ポチェティーノ監督が率いる開催国のアメリカが、パラグアイとロサンゼルス・スタジアムで対戦。４−１で快勝し、幸先の良いスタートを切った。地元サポーターの大声援を味方につけるなか、７分に相手のオウンゴールで先制すると、31分と45＋５分にフォラリン・バロガンが追加点を挙げ、３−０で前半を終了。後半は中々得点を奪えず、73分