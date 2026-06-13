ダミアンがデミアンを勝利に導いた！13日の東京6R・新馬戦（芝1400メートル）は注目のフライトライン産駒デミアン（牡＝斎藤誠）が勝利。4番手で迎えた直線、メンバー最速上がり3F33秒6の末脚で後続を完封した。鞍上のレーンは「返し馬からゲート裏、レース中までとても乗りやすかった。直線でスペースが開いたら、いい反応をしてくれた」と振り返った。父フライトラインはBCクラシックなど、ダートでG14勝をマークした。デミア