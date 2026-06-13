サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてW杯に臨む日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が13日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦オランダ戦について話した。日本代表は14日（同15日）にオランダ戦を迎える。オランダはFIFAランキング7位の強豪で、通算成績は日本の0勝1分2敗となっている。しかし、吉田は「オランダ