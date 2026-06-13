17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で行われた。出場選手、監督はファン投票で全60クラブから選出。J2・J3 EAST-Bを率いる槙野智章監督（J2藤枝）が“お祭り男”の本領を発揮した。1回戦のJ2・J3 EAST-A戦の26分、ピッチサイドで指揮を執っていた槙野監督は、ライン際でドリブルしてきた相手チームの田中パウロ淳一に体をぶつけて突破を阻止。現役時代をほうふつとさせる“チャージ”で会場を沸かせた