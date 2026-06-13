演歌歌手の小林幸子（72）が13日、東京農大（東京都世田谷区）で田植えイベントに参加した。同大はキャンパス内に食と農の風景を再現する「農ある風景のキャンパスづくり」を推進しており、水田を設けた新エリアをお披露目。学生、職員、付属小の児童たち約75人と田植えを行った。大学の取り組みの応援団長を自称して張り切ったものの、転倒してしまい思わず笑ってしまう場面もあった。稲作に20年以上向き合っている小林は「世