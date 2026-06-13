テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。手作りの焼きそばパンを披露した。【写真】「お料理上手ですね」パン生地から手作りした“焼きそばパン”を披露した桝田沙也香アナ桝田アナは「ほんのり甘いコッペパン お肉をごろごろ入れたソース焼きそばをたっぷりパンに詰められるのは手作りならでは ボリュームも、焼きたての美味しさも」と写真を添えて紹介。さらには調理過程の記事の写真も投