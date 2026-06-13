阪神ナインが13日の京セラドームでのオリックス戦の試合前練習を前に、オリックスナインと交流した。グラウンドで森下翔太はチームメートの中野拓夢とともに、同学年のオリックス・吉田輝星と数分間談笑。時折、笑顔を交えながら柔らかい表情で話し込んでいた。