【シカゴ＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１２日のホワイトソックス戦後、疲労の影響とみられる左膝の炎症で欠場した大谷翔平について、「（球場で）治療を受けた。トレーナー陣とも話したが、（深刻なけがではないと）楽観的にとらえている」と語り、１３日の試合に出場できる可能性があることを示唆した。大谷はこの日、試合開始まで３時間を切っていた午後４時過ぎに球場入り。グラウンドではキャッチボ