NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。オリックスは石川亮選手・横山聖哉選手を出場登録し、宮國凌空投手・堀柊那選手を登録抹消しました。石川選手は捕手として今季2試合に守備から途中出場。11日に「慶弔休暇特例」で抹消されたため、この日は抹消後10日間を経ずに復帰となります。横山選手は5月4日以来の1軍昇格。今季は3試合出場で7打数無安打です。ファームでは39試合出場で打率.217、2本塁打、12打点を記録しています。一方