女優の藤原紀香（54）が13日、ブログを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを悼んだ。藤原は「中村玉緒さんTBS連続ドラマ『あきまへんで』でご一緒させていただいて以来、いつもお優しく接してくださり、本当にありがとうございました」と中村さんをしのんだ。続けて「玉緒さんの明るい笑顔と、周りをふわりと包み込むような温かさは、今も鮮やかに思い出されます。会いするたびに