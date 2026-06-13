俳優の柄本佑が１３日、都内で行われた主演映画「メモリィズ」（坂西未郁監督）公開記念舞台あいさつに共演のイッセー尾形、香椎由宇らと登壇した。家族の記録や記憶をテーマにした心温まる物語。長編監督デビューとなる坂西監督が、本作で米ニューヨークで開催されたトライベッカ映画祭の新人監督賞を受賞した。柄本にとって高校の後輩という縁もあり「監督を見ていると似ているところがある。フィーリングが合う。台本は余計