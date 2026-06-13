女優の山田杏奈が１３日、都内で主演映画「ＮＥＷＧＲＯＵＰ」（下津優太監督）の公開記念舞台あいさつを行った。２０２４年の「みなに幸あれ」で商業映画デビューした下津監督の２作目。組体操という集団行動における人間心理の根底をあぶり出す異色のＳＦサイコエンターテインメントだ。家族に問題を抱える引っ込み思案な高校生役の山田は、１年半前に撮影した本作に「奇妙な映画だったので、撮影中も時間がタイトでやら