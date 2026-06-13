◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は広島戦のスタメンを発表した。３連勝を目指すチームは吉野創士外野手を「９番・左翼」でスタメン起用。今季初先発となった２１年ドラフト１位のプレーに期待がかかる。先発マウンドは早川隆久投手。今季安定した投球を続けている左腕の投球に注目が集まる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・二塁黒川３