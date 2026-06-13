◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が４戦ぶりにスタメン復帰した。大学時代を過ごした仙台で「８番・右翼」。菊池涼介内野手が５月３１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来の３番に入った。チームは前夜の楽天戦で敗れた。今季の交流戦ビジターは７戦全敗で、２５年６月１４日の日本ハム戦（エスコン）から９連敗。球団ワ