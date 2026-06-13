歌手の小林幸子が１３日、東京農業大世田谷キャンパスで行われた「『水田』お披露目＆田植えイベント」に出席した。同大の江口文陽学長と１０年ほど交流があり、イベント出演が決定。「この水田の応援団長として小林、頑張っていきたいのでよろしくお願いいたします」と元気いっぱい意気込んだ。田植えの途中には、転倒。汚れた格好のまま、取材に応じ「こんなになっちゃいましたよ。２０年やってるけど、後ろに進むのは初め