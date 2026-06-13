大スターの前で開催国の意地を見せつけた。北中米Ｗ杯１次リーグＤ組初戦（１２日＝日本時間１３日、米国・ロサンゼルス）、ホスト国の米国はパラグアイに４―１で快勝した。前半７分には左サイドからペナルティーエリアに侵入し、ＭＦウェストン・マッケニー（ユベントス）がパスを受けると、相手のオウンゴールを誘発して先制点をマーク。さらにＦＷフォラリン・バログン（モナコ）が大活躍を見せる。３１分に左サイドから