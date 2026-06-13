６月１３日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１２頭立て）は、２番人気のダイメイビッグボス（牡２歳、美浦・武井亮厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利。今年の函館新馬一番乗りを飾った。勝ち時計は１分９秒４（稍重）。好スタートを決めて先行勢を見る形。最内枠からロスなく立ち回り、直線で外に出すと一気の加速で２着に１馬身３／４差をつけて快勝した。横山武史騎手は「不器用なのがネックですが、結果的に