【モデルプレス＝2026/06/13】女優の内田理央が6月11日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題になっている。【写真】34歳女優「美しさが溢れてる」イメチェンした新ヘア◆内田理央、イメチェンヘアを公開内田は「髪暗くして前髪も切ったよ」とつづり、写真を投稿。眉毛上の長さの前髪に、胸元までゆるくウェーブした、ダークトーンのヘアスタイルを披露している。また「人生痩せたり太ったり。この日は前