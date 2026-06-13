【モデルプレス＝2026/06/13】女優の長谷川京子が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘のために用意した朝食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】47歳女優「お洒落でカフェのよう」娘のための手作りベーグルサンド朝食◆長谷川京子、娘のお洒落な朝食披露長谷川は、「昨晩遅くに撮影から帰宅。今朝の娘のお弁当はいつものワッパのお弁当にご飯、ゆで卵、ブロッコリー。そしてポットに昨晩のカレー あまりに写真映え