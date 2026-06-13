【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、「ミスター慶應コンテスト2026」のファイナリスト4名が発表された。【写真】日本一のイケメン大学生◆「ミスター慶應コンテスト2026」ファイナリスト・エントリーNo.1氏名：鈴木悠仁（すずき はると）学部学科／学年：理工学部 システムデザイン工学科／4年生誕生日：5月2日出身地：千葉県身長：176cmInstagram：@mrkeio2026_01X：@keiomr2026_01TikTok：@keiomr2026_01趣味：サッカー！ディ