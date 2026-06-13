【モデルプレス＝2026/06/13】6月13日、「ミス慶應コンテスト2026」のファイナリスト5名が発表された。【写真】昨年度のミス慶應は“令和のビリギャル”◆「ミス慶應コンテスト2026」ファイナリスト・エントリーNo.1氏名：キム イェリム学部学科／学年：経済学部 経済学科／3年生誕生日：3月4日出身地：韓国身長：156cmInstagram：@misskeio2026_01X：@keiomiss2026_01TikTok：@keiomiss2026_01趣味：ダンス、ポッドキャスト特技：