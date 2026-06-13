【モデルプレス＝2026/06/13】モデルの近藤千尋が6月11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘たちのために作った手作りの弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「色合いも詰め方も完璧」娘2人のための手作り弁当◆近藤千尋、娘2人の手作り弁当披露近藤は、「娘二人の」とつづり、色違いのお弁当箱が並ぶ食卓のショットを投稿。それぞれのお弁当箱に可愛らしく握られたおにぎりやコロッケ、卵焼き、ち