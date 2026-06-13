岡山路面電車まつり 路面電車の運転が体験できるイベントが13日、岡山市で開かれました。 6月10日の「路面電車の日」にちなんで、岡山電気軌道などが毎年開いている「岡山路面電車まつり」です。人気を集めたのは、路面電車の運転体験です。子どもたちが運転士に手を添えてもらい、約50mの距離を運転しました。 （訪れた親子）「何回か来ているけど、経験できないですよね、なかなかこういうことって」「前よりはう